Томбасова Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Агафья Никитична

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Томбасов Даниил Филатович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Томбасов Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Томбасов Даниил Филатович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Даниил Филатович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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