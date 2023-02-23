Томбасова Агафья Никитична
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Томбасов Даниил Филатович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Томбасов Игнатий Данилович
Отец ребёнка: Томбасов Даниил Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно