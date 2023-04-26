Томбасова Мавра Ивановна
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800
Сын: Томбасов Даниил Филатович
Отец ребёнка: Томбасов Филат
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Томбасов Филат
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Томбасов Филат
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томбасов Филат
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область