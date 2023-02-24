Томбасов Фома Филатович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томбасов Филат
Мать: Томбасова Мавра Ивановна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1825
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния