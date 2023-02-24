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Томбасов Фома Филатович

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томбасов Филат

Мать: Томбасова Мавра Ивановна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1825
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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