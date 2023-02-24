Томбасов Иван Филатович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1807
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Томбасов Филат
Мать: Томбасова Мавра Ивановна
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Ефимия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томбасова Ефимия
Смерть
1847