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Томбасов Иван Филатович

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Томбасов Филат

Мать: Томбасова Мавра Ивановна

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Ефимия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Ефимия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Ефимия

Смерть
1847
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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