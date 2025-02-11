Юртаев Геннадий Яковлевич 02.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Геннадий Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.05.1949, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.02.2001, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Юртаев Яков Егорович25.11.1918 г.р.
Мать
Юртаева (Пивкина) Вера Михайловна09.01.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1949

Отец: Юртаев Яков Егорович

Мать: Юртаева (Пивкина) Вера Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Рождение ребёнка
13.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Смерть
19.02.2001
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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