Юртаев Геннадий Яковлевич
мужской, родился 02.05.1949, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.02.2001, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецЮртаев Яков Егорович25.11.1918 г.р.
МатьЮртаева (Пивкина) Вера Михайловна09.01.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1949
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2001
Похороны
Неизвестно