Юртаев Яков Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1918
Дата смерти16.04.1983
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Рождение ребёнка
1940
Сын: Юртаев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна
СССР
Рождение ребёнка
02.05.1949
Сын: Юртаев Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951
Дочь: Атякшева Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1953
Сын: Юртаев Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.04.1983