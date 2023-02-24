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Юртаев Яков Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

16.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Юртаев Георгий Васильевич

Мать: Юртаева (тремасова - 1 Брак) Соломония Степановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Юртаев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна

СССР
Рождение ребёнка
02.05.1949

Сын: Юртаев Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951

Дочь: Атякшева Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1953

Сын: Юртаев Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Вера Михайловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.04.1983
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