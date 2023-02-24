Юртаева (Пивкина) Вера Михайловна
Место рожденияс. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Дата рождения09.01.1920
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1920
Отец: Пивкин Михаил
Мать: не указана
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1940
Сын: Юртаев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович
СССР
Рождение ребёнка
02.05.1949
Сын: Юртаев Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951
Дочь: Атякшева Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович
Рождение ребёнка
12.01.1953
Сын: Юртаев Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2006