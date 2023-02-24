Юртаева (Пивкина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Пивкина) Вера Михайловна

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Место рождения

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.

Дата рождения

09.01.1920

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1920

Отец: Пивкин Михаил

Мать: не указана

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1940

Сын: Юртаев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович

СССР
Рождение ребёнка
02.05.1949

Сын: Юртаев Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951

Дочь: Атякшева Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович

Рождение ребёнка
12.01.1953

Сын: Юртаев Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Яков Егорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
2006
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