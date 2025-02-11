Юртаев Георгий Уч Пмв Георгий/ Егор Васильевич
мужской, родился 06.04.1886, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 06.01.1946
ОтецЮртаев Василий Данилович1858 г.р.
МатьЮртаева Параскева АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Юртаева) Акулина (???) Егоровна
Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна
Сын: Юртаев Иван Старший Егорович
Мать ребёнка: Юртаева (Домнина) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Юртаева (Домнина) Васса Ивановна
Дочь: (Юртаева) Анастасия Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна
Сын: Юртаев Яков Егорович
Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна
Дочь: Добролюбова (Юртаева) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна
Дочь: (Юртаева) Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна
Сын: Юртаев Иван Младший Егорович
Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна