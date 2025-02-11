Юртаев Георгий Уч Пмв Георгий/ Егор Васильевич 06.04.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Георгий Уч Пмв Георгий/ Егор Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.04.1886, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 06.01.1946

Отец
Юртаев Василий Данилович1858 г.р.
Мать
Юртаева Параскева АндреевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Юртаева (Домнина) Васса ИвановнаОколо 1882 г.р.
Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна25.07.1889 г.р.
Дети
Юртаев Иван Старший Егорович16.04.1905 г.р.
Юртаев Семён Георгиевич16.04.1910 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1886

Отец: Юртаев Василий Данилович

Мать: Юртаева Параскева Андреевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юртаева) Акулина (???) Егоровна

Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Бракосочетание
12.11.1903

Жена: Юртаева (Домнина) Васса Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Юртаев Иван Старший Егорович

Мать ребёнка: Юртаева (Домнина) Васса Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Юртаев Семён Георгиевич

Мать ребёнка: Юртаева (Домнина) Васса Ивановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.01.1913

Жена: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: (Юртаева) Анастасия Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Юртаев Яков Егорович

Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Добролюбова (Юртаева) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: (Юртаева) Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Юртаев Иван Младший Егорович

Мать ребёнка: Юртаева (Тремасова-1 Брак) (Офтаева) Соломония / Салманида Степановна

Смерть
06.01.1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.