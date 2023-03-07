Юртаева (Домнина) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Домнина) Васса Ивановна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

19.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Домнин Иван Назарович

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1903

Муж: Юртаев Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Юртаев Иван (старший) Егорович

Отец ребёнка: Юртаев Георгий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1910

Сын: Юртаев Симеон Георгиевич

Отец ребёнка: Юртаев Георгий Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.05.1912
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