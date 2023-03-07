Юртаева (Домнина) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти19.05.1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Домнин Иван Назарович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1903
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Юртаев Иван (старший) Егорович
Отец ребёнка: Юртаев Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1910
Отец ребёнка: Юртаев Георгий Васильевич
Смерть
19.05.1912