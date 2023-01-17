Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Никита Иванов
Мать: Катерина Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Никита Михайлов
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно