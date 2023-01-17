Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Никита Иванов

Мать: Катерина Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Настасья

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Настасья

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Настасья

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Настасья

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Настасья

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Настасья

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно
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