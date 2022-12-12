Катерина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Михаил Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Дормедонт Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно