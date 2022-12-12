Катерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина Семёнова

Катерина Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Михаил Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Дормедонт Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close