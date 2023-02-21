Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Никита Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Никитин
Смерть
Неизвестно