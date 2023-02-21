Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никитин

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никитин

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Никитин

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никитин

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Никитин

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Никитин

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Никитин

Смерть
Неизвестно