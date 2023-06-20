Гайбалова (Балакирева) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайбалова (Балакирева) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1892

Дата смерти

15.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Гайбалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Смирнова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
17.06.1930

Сын: Гайбалов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич

Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Курочкина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рудаковская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайбалов Николай Григорьевич

Смерть
15.03.1985
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