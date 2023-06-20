Гайбалова (Балакирева) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1892
Дата смерти15.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Гайбалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смирнова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
17.06.1930
Сын: Гайбалов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич
Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.12.1932
Дочь: Курочкина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рудаковская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1985