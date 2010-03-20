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Гайбалов Виктор Николаевич

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Место рождения

Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.06.1930

Дата смерти

20.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1930

Отец: Гайбалов Николай Григорьевич

Мать: Гайбалова Александра Тимофеевна

Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
19.09.1955

Жена: Гайбалова Тамара Павловна

Рождение ребёнка
08.09.1956

Сын: Гайбалов Николай Викторович

Мать ребёнка: Гайбалова Тамара Павловна

Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.11.1959

Дочь: Голубева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Гайбалова Тамара Павловна

Пахтаново, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1964

Дочь: Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Гайбалова Тамара Павловна

Курилово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.03.2010
Кострома, город Кострома, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Костенево, Костромской муниципальный район, Костромская область
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