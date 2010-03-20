Гайбалов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1930
Дата смерти20.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1930
Бракосочетание
19.09.1955
Рождение ребёнка
08.09.1956
Сын: Гайбалов Николай Викторович
Мать ребёнка: Гайбалова Тамара Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1959
Дочь: Голубева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Гайбалова Тамара Павловна
Пахтаново, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1964
Дочь: Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Гайбалова Тамара Павловна
Курилово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.03.2010
Кострома, город Кострома, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Костенево, Костромской муниципальный район, Костромская область