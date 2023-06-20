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Гайбалов Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1897

Дата смерти

08.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1897

Отец: Гайбалов Григорий Егорыч

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Гайбалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Смирнова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.06.1930

Сын: Гайбалов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна

Россия
Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Курочкина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рудаковская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайбалова Александра Тимофеевна

Смерть
08.02.1966