Гайбалов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1897
Дата смерти08.02.1966
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1897
Отец: Гайбалов Григорий Егорыч
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Гайбалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смирнова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1930
Сын: Гайбалов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна
Россия
Рождение ребёнка
29.12.1932
Дочь: Курочкина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рудаковская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Гайбалова Александра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1966