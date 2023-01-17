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Гайбалов Николай Викторович

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Место рождения

Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.09.1956

Дата смерти

17.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1956

Отец: Гайбалов Виктор Николаевич

Мать: Тамара

Плаксино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.11.1978

Сын: Гайбалов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Гайбалова Людмила Ивановна

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
19.12.1983

Сын: Гайбалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гайбалова Людмила Ивановна

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гайбалова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайбалова Людмила Ивановна

Смерть
17.01.2023
Словинка, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Костенево, Костромской муниципальный район, Костромская область