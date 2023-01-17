Гайбалов Николай Викторович
Место рождения
Дата рождения08.09.1956
Дата смерти17.01.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1956
Отец: Гайбалов Виктор Николаевич
Мать: Тамара
Рождение ребёнка
29.11.1978
Сын: Гайбалов Антон Николаевич
Мать ребёнка: Гайбалова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1983
Сын: Гайбалов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Гайбалова Людмила Ивановна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2023
Словинка, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Костенево, Костромской муниципальный район, Костромская область