Гайбалова (Румянцева) Людмила Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1952
Россия
Рождение ребёнка
29.11.1978
Сын: Гайбалов Антон Николаевич
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Викторович
Рождение ребёнка
19.12.1983
Сын: Гайбалов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Гайбалов Николай Викторович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно