Гайбалова (Румянцева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайбалова (Румянцева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1952

Отец: не указан

Мать: Румянцева Ольга Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
29.11.1978

Сын: Гайбалов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Викторович

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Рождение ребёнка
19.12.1983

Сын: Гайбалов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гайбалов Николай Викторович

Волгореченск, город Волгореченск, Костромская область
Развод
Неизвестно

Муж: Гайбалов Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайбалов Николай Викторович

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