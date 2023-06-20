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Рудаковская (Гайбалова) Анна Николаевна
Рудаковская (Гайбалова) Анна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Гайбалов Николай Григорьевич
1897 г.р.
Мать
Гайбалова (Балакирева) Александра Тимофеевна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Гайбалов Николай Григорьевич
Мать:
Гайбалова Александра Тимофеевна
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