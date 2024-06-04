Малевинский Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 или 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 или 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Малевинская) Александра Викторовна
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Малевинский Павел Викторович
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Малевинский Иоанн Викторович
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Малевинский Афанасий Викторович
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Малевинский Александр Викторович
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Малевинский Николай Викторович
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Малевинская) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна
Смерть
Неизвестно