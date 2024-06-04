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Малевинский Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 или 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 или 1797

Отец: Малевинский Петр Андреевич

Мать: Малевинская Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская Евдокия Феодоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Малевинская) Александра Викторовна

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Малевинский Павел Викторович

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Малевинский Иоанн Викторович

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Малевинский Афанасий Викторович

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Малевинский Александр Викторович

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Малевинский Николай Викторович

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Малевинская) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Малевинская Евдокия Феодоровна

Смерть
Неизвестно

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