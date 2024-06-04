Малевинский Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти27.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малевинский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1868
Сын: Малевинский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна
Рождение ребёнка
1870
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малевинский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна
Смерть
27.05.1907