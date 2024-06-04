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Малевинский Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

27.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Малевинский Виктор Петрович

Мать: Малевинская Евдокия Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малевинский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
18.08.1868

Сын: Малевинский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Заостровская (Малевинская) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Малевинский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Малевинская (Кубасова) Клавдия Стефановна

Смерть
27.05.1907

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