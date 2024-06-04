Малевинский Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок потомственный священник Старототемской Воскресенской церкви.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Малевинская) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1796 или 1797
Сын: Малевинский Виктор Петрович
Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1801 или 1802
Сын: Малевинский Александр Петрович
Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Малевинский Иона Петрович
Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1803 или 1804
Сын: Малевинский Автоном Петрович
Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811
Сын: Малевинский Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно