Малевинский Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалевинский Петр Андреевич

Малевинский Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Малевинский Андрей Федорович

Мать: Малевинская Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок потомственный священник Старототемской Воскресенской церкви.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Малевинская) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1796 или 1797

Сын: Малевинский Виктор Петрович

Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1801 или 1802

Сын: Малевинский Александр Петрович

Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Малевинский Иона Петрович

Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1803 или 1804

Сын: Малевинский Автоном Петрович

Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811

Сын: Малевинский Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Малевинская Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.