Корнеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Василий

Корнеев Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Корней

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1817

Жена: Корнеева Василиса Агапьевна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1828

Сын: Корнеев Пантелей

Мать ребёнка: Корнеева Василиса Агапьевна

Рождение ребёнка
13.05.1830

Сын: Корнеев Афанасий

Мать ребёнка: Корнеева Василиса Агапьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close