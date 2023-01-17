Корнеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1817
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1828
Сын: Корнеев Пантелей
Мать ребёнка: Корнеева Василиса Агапьевна
Рождение ребёнка
13.05.1830
Сын: Корнеев Афанасий
Мать ребёнка: Корнеева Василиса Агапьевна
Смерть
Неизвестно