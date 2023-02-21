Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корней

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Корнеев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Корнеев Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1818
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