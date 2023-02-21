Корней
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Корнеев Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Корнеев Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818