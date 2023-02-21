(Корнеева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1818
Муж: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
09.11.1821
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Якушев Зиновий
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
01.01.1826
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
13.01.1830
Сын: Якушев Иван
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
01.01.1832
Сын: Якушев Фёдор
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
27.04.1834
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
13.01.1837
Сын: Якушев Василий
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Якушев Ефим
Отец ребёнка: Якушев Кондратий
Смерть
Неизвестно