(Корнеева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Корней

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1818

Муж: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
09.11.1821

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Якушев Зиновий

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
01.01.1826

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
13.01.1830

Сын: Якушев Иван

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Якушев Фёдор

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
27.04.1834

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
13.01.1837

Сын: Якушев Василий

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Рождение ребёнка
1839

Сын: Якушев Ефим

Отец ребёнка: Якушев Кондратий

Смерть
Неизвестно
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