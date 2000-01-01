Якушев Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Зиновий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Якушев Кондратий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
1864

Сын: Якушев Василий

Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична

Рождение ребёнка
1867

Сын: Якушев ?

Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Степанида Ильинична

Смерть
Неизвестно
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