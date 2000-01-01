Якушев Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Якушев Кондратий
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
1864
Сын: Якушев Василий
Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична
Рождение ребёнка
1867
Сын: Якушев ?
Мать ребёнка: Якушева Степанида Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно