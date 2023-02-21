Якушев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1830
Отец: Якушев Кондратий
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Якушева Христинья Федотовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Христинья
Мать ребёнка: Якушева Христинья Федотовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Якушев Алексей
Мать ребёнка: Якушева Христинья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно