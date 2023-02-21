Якушев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1830

Отец: Якушев Кондратий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Якушева Христинья Федотовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Христинья

Мать ребёнка: Якушева Христинья Федотовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Якушев Алексей

Мать ребёнка: Якушева Христинья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Христинья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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