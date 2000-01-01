Якушева Христинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева Христинья Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Якушев Иван

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Христинья

Отец ребёнка: Якушев Иван

Рождение ребёнка
1857

Сын: Якушев Алексей

Отец ребёнка: Якушев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Иван

Смерть
Неизвестно
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