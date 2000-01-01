Якушева Христинья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Якушев Иван
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Христинья
Отец ребёнка: Якушев Иван
Рождение ребёнка
1857
Сын: Якушев Алексей
Отец ребёнка: Якушев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Иван
Смерть
Неизвестно