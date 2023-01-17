Ржаницын Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти15.01.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Работа или профессия
24.11.1812 ст.
Определен священником к Воскресенской Лещевской церкви.
Бракосочетание
Около 1813
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ржаницын Иринарх Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Соколова Павла Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1836
Штафован был за обвенчание браком из посторонних вотчин якобы ж с вольноотпущенными девками 25-ю рублями ассигнациями.
Работа или профессия
С 1848
За штатом.
Работа или профессия
1866
Удостоен пенсии за 35-летнее беспорочное служение.
Смерть
15.01.1869 ст.