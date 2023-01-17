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Ржаницын Афанасий Федорович

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Место рождения

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

15.01.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ржаницын Федор Андреевич

Мать: Ржаницына Пелагея Петровна

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
24.11.1812 ст.
Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен священником к Воскресенской Лещевской церкви.
Бракосочетание
Около 1813

Жена: Ржаницына Пелагея Васильевна

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ржаницын Иринарх Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ржаницын Лев Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Соколова Павла Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1836
Штафован был за обвенчание браком из посторонних вотчин якобы ж с вольноотпущенными девками 25-ю рублями ассигнациями.
Работа или профессия
С 1848
За штатом.
Работа или профессия
1866
Удостоен пенсии за 35-летнее беспорочное служение.
Смерть
15.01.1869 ст.
Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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