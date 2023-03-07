Соколова (Ржаницына) Павла Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ржаницын Афанасий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1839
Сын: Соколов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Соколова Хиония Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Соколов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич
Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич
Смерть
Неизвестно