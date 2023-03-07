Соколова (Ржаницына) Павла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Ржаницына) Павла Афанасьевна

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Место рождения

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ржаницын Афанасий Федорович

Мать: не указана

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1837

Муж: Соколов Михаил Георгиевич

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Соколов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Соколова Хиония Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич

Благовещенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соколов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Соколов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Михаил Георгиевич

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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