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Ржаницын Иринарх Афанасьевич

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Место рождения

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ржаницын Афанасий Федорович

Мать: не указана

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.09.1836 ст.

Жена: Ржаницына Мария Арсеньевна

Работа или профессия
21.11.1836 ст.
Рукоположен во священника.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ржаницына Мария Иринарховна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ржаницын Виктор Иринархович

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Арсеньевна

Смерть
Неизвестно
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