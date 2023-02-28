Ржаницын Иринарх Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ржаницын Афанасий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1836 ст.
Работа или профессия
21.11.1836 ст.
Рукоположен во священника.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ржаницына Мария Иринарховна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Арсеньевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ржаницын Виктор Иринархович
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Арсеньевна
Смерть
Неизвестно