Карташов Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти01.02.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Карташов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1899 и 1900
Жена: Карташова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1902
Дочь: Чеснокова Александра Степановна
Мать ребёнка: Карташова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1902 или 1903
Дочь: Шиндяева Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Карташова Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.05.1907
Дочь: Голованова Анна Степановна
Мать ребёнка: Карташова Мария Петровна
Военная служба
С 1914 по ?.07.1915
Казак. 3-я отдельная Оренбургская казачья сотня.
Ранение
20.07.1915
Казак. 3-я отдельная Оренбургская казачья сотня. Ранен под Ошмянами (Беларусь). РГВИА. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22344604/
Смерть
01.02.1955
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область