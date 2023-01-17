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Карташов Степан Дмитриевич

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

01.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Карташов Дмитрий

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Между 1899 и 1900

Жена: Карташова Мария Петровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1902

Дочь: Чеснокова Александра Степановна

Мать ребёнка: Карташова Мария Петровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902 или 1903

Дочь: Шиндяева Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Карташова Мария Петровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.05.1907

Дочь: Голованова Анна Степановна

Мать ребёнка: Карташова Мария Петровна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1914 по ?.07.1915
Казак. 3-я отдельная Оренбургская казачья сотня.
Ранение
20.07.1915
Казак. 3-я отдельная Оренбургская казачья сотня. Ранен под Ошмянами (Беларусь). РГВИА. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22344604/
Смерть
01.02.1955
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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