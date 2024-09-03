Грузинская Мария Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузинский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Грузинский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Грузинский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Грузинский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.05.1909
Дочь: Ефремова (Грузинская) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Грузинский Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно