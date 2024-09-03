Грузинская Мария Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузинская Мария Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузинский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Грузинский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Грузинский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Грузинский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.05.1909

Дочь: Ефремова (Грузинская) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Грузинский Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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