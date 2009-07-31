Ефремова (Грузинская) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1909
Дата смертиОколо 31.07.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1909
Рождение ребёнка
09.04.1930
Дочь: Луценко Алла Георгиевна
Отец ребёнка: Ефремов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1934
Дочь: Стратунова Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Ефремов Георгий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 31.07.2009