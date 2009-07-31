Ефремова (Грузинская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Грузинская) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1909

Дата смерти

Около 31.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1909

Отец: Грузинский Николай Николаевич

Мать: Грузинская Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
09.04.1930

Дочь: Луценко Алла Георгиевна

Отец ребёнка: Ефремов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
14.09.1934

Дочь: Стратунова Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Ефремов Георгий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область
Смерть
Около 31.07.2009
Черкассы, Черкаська область
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