город Берислав, город Берислав, — Familio

Берислав

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
6БЕРИСЛАВ. Безуездный (Херсонского уезда).На правом берегу р. Днепра.18306989030613429Церквей православных 3. Еврейския синагога 1 и молитвенная школа 1. Училище приходское. Больница. Станции почтовая и телеграфная. Пристань. Наплавной мост чрез р. Днепр. Показать все
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25068Бериславмістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н Бериславськийміськрада Бериславська
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