Ставничук (Варвась) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1926
Дата смерти29.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1926
Отец: Варвась Сергей Ильич
Рождение ребёнка
31.10.1947
Дочь: Попова (Грес) Валентина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1952
Дочь: Савельева (Ставничук) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Ставничук Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
10.06.1955
Дочь: Сливоцкая (Ставничук) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ставничук Пётр Спиридонович
Прибужаны, Миколаївська область
Смерть
29.08.1991