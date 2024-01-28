Ставничук (Варвась) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавничук (Варвась) Евдокия Сергеевна

Ставничук (Варвась) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1926

Дата смерти

29.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1926

Отец: Варвась Сергей Ильич

Мать: Варвась Федора Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.10.1947

Дочь: Попова (Грес) Валентина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Криворучка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.02.1952

Дочь: Савельева (Ставничук) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Ставничук Пётр Спиридонович

Криворучка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.06.1955

Дочь: Сливоцкая (Ставничук) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ставничук Пётр Спиридонович

Прибужаны, Миколаївська область
Смерть
29.08.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.