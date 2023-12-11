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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1292Кантакузовка, местечко вл.при р. Буге.12535178237244Церковь православная 1. Еврейская синагога. Завод винокуренный. Казенный пловучий мост.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
318. Кантакузовка, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 70, жителей 509, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь православная, еврейски Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Кантакузинка
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Кантакузовка (Кантакузинка)420100811142122
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15946Прибужаниселоцентр сільської радир-н Вознесенськийсільрада Прибужанівська