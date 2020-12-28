Савельева (Ставничук) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1952
Дата смерти28.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1952
Рождение ребёнка
16.12.1972
Дочь: Савельева Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: Тистол Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
30.06.1981
Сын: Савельев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Анатольевич
Вознесенск, Миколаївська область
Смерть
28.12.2020