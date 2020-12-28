Савельева (Ставничук) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Ставничук) Ольга Петровна

Место рождения

Криворучка, Миколаївська область

Дата рождения

27.02.1952

Дата смерти

28.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1952

Отец: Ставничук Пётр Спиридонович

Мать: Ставничук Евдокия Сергеевна

Криворучка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.12.1972

Дочь: Савельева Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: Тистол Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
30.06.1981

Сын: Савельев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Анатольевич

Вознесенск, Миколаївська область
Смерть
28.12.2020
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