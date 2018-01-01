город Вознесенск, город Вознесенск, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Вознесенск

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
8ВОЗНЕСЕНСК. Заштатный (Елисаветградского уезда, с предместьями: Мертвоводским, Бугским и Болгаркой).При рр. Буге и Мертвоводе.1627½318½120642403005Церквей православных 2. Еврейская молитвенная школа. Школы артиллерии и частная для детей обоего пола. Два дворца для приема Высочайших особ. Военный госпиталь. Провиантс Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Вознесенская волость
409. Вознесенский Поселок (Штундова), поселок бывший государственный, при речке Мертвоводе, дворов 105, жителей 678

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Вознесенская волость
заштатный город Вознесенск

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15613Вознесенськмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Вознесенська
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