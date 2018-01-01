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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8ВОЗНЕСЕНСК. Заштатный (Елисаветградского уезда, с предместьями: Мертвоводским, Бугским и Болгаркой).При рр. Буге и Мертвоводе.1627½318½120642403005Церквей православных 2. Еврейская молитвенная школа. Школы артиллерии и частная для детей обоего пола. Два дворца для приема Высочайших особ. Военный госпиталь. Провиантс Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
409. Вознесенский Поселок (Штундова), поселок бывший государственный, при речке Мертвоводе, дворов 105, жителей 678
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
заштатный город Вознесенск
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15613Вознесенськмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Вознесенська