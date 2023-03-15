Дюкова Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Екатерина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Дюков Ефим Емельянов

Отец ребёнка: Дюков Емельян Иванов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дюков Семён Емельянов

Отец ребёнка: Дюков Емельян Иванов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дюков Яков Емельянов

Отец ребёнка: Дюков Емельян Иванов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Емельян Иванов

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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