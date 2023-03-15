Дюкова Екатерина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дюков Ефим Емельянов
Отец ребёнка: Дюков Емельян Иванов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Дюков Емельян Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дюков Яков Емельянов
Отец ребёнка: Дюков Емельян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюков Емельян Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно