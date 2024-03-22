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Дюков Ефим Емельянов

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Дюков Емельян Иванов

Мать: Дюкова Екатерина Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дюков Василий Ефимов

Мать ребёнка: Дюкова Марья Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дюков Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Дюкова Марья Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дюков Александр Ефимов

Мать ребёнка: Дюкова Марья Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Марья Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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