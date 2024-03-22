Дюков Ефим Емельянов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Дюков Емельян Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дюков Василий Ефимов
Мать ребёнка: Дюкова Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дюков Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Дюкова Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Дюкова Марья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Марья Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно