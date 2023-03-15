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Дюков Емельян Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Дюков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Дюков Ефим Емельянов

Мать ребёнка: Дюкова Екатерина Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дюков Семён Емельянов

Мать ребёнка: Дюкова Екатерина Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дюков Яков Емельянов

Мать ребёнка: Дюкова Екатерина Семёнова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Екатерина Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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