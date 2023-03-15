Дюков Емельян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Дюков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дюков Ефим Емельянов
Мать ребёнка: Дюкова Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Дюкова Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дюков Яков Емельянов
Мать ребёнка: Дюкова Екатерина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно