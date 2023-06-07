(Щербина) Мокрина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1873
Сын: Щербина Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Рождение ребёнка
16.10.1884
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Рождение ребёнка
14.06.1899
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Рождение ребёнка
11.05.1901
Сын: Щербина Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
25.09.1904
Сын: Щербина Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич
Бракосочетание
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Кубанская обл., ст. Ахтарская
Смерть
После 1907
Кубанская обл., ст. Ахтарская