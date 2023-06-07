(Щербина) Мокрина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Мокрина Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1873

Сын: Щербина Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1884

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Щербина Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Щербина Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Щербина Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Павел Николаевич

Отец ребёнка: Щербина Николай Евтихивич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Николай Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская обл., ст. Ахтарская
Смерть
После 1907
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская обл., ст. Ахтарская
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