Щербина Николай Евтихивич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Евтихий Яковлев
Мать: Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
09.09.1873
Сын: Щербина Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Рождение ребёнка
16.10.1884
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Рождение ребёнка
14.06.1899
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Рождение ребёнка
11.05.1901
Сын: Щербина Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
25.09.1904
Сын: Щербина Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мокрина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрина Трофимова
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Смерть
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)