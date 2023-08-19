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Щербина Николай Евтихивич

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Евтихий Яковлев

Мать: Евдокия Елисеева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.09.1873

Сын: Щербина Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1884

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Щербина Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Щербина Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
25.09.1904

Сын: Щербина Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Павел Николаевич

Мать ребёнка: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрина Трофимова

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Смерть
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
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