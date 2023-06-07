(Щербина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти26.09.1887
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Кубанская обл., ст. Ахтарская
Смерть
26.09.1887
Кубанская обл., ст. Ахтарская | Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение
1887
Отец: Щербина Николай Евтихивич
Мать: Мокрина Трофимова
ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)