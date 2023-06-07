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(Щербина) Анна Николаевна

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

26.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская обл., ст. Ахтарская
Смерть
26.09.1887
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская обл., ст. Ахтарская | Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение
1887

Отец: Щербина Николай Евтихивич

Мать: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
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