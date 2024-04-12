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(Щербина) Параскева Николаевна

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.10.1884

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884

Отец: Щербина Николай Евтихивич

Мать: Мокрина Трофимова

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская обл., ст. Ахтарская
Смерть
1887
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