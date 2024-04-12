(Щербина) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1884
Дата смерти1887
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884
Отец: Щербина Николай Евтихивич
Мать: Мокрина Трофимова
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Кубанская обл., ст. Ахтарская
Смерть
1887