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Лубягин Григорий Васильевич

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Место рождения

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)

Дата рождения

Вычислено 1661 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1661 ст.

Отец: Лубягин Василий -

Мать: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1681 ст.

Сын: Лубягин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.

Дочь: Лубягина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Лубягин Демид Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Смерть
Неизвестно
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