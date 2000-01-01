Лубягин Григорий Васильевич
Место рожденияд. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Дата рожденияВычислено 1661 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1661 ст.
Отец: Лубягин Василий -
Мать: не указана
д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1681 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.
Дочь: Лубягина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Сын: Лубягин Демид Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Смерть
Неизвестно