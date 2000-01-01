Лубягин Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягин Ефим Григорьевич

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Место рождения

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)

Дата рождения

Вычислено 1681 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1661 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1717 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1681 ст.

Отец: Лубягин Григорий Васильевич

Мать: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Сын: Лубягин Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Смерть
Неизвестно
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