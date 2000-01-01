Лубягин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягин Иван Ефимович

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Место рождения

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)

Дата рождения

Вычислено 1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.

Отец: Лубягин Ефим Григорьевич

Мать: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Смерть
Неизвестно
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