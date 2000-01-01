Лубягин Иван Ефимович
Место рожденияд. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Дата рожденияВычислено 1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1717 ст.
Отец: Лубягин Ефим Григорьевич
Мать: не указана
д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Смерть
Неизвестно