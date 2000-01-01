Лубягин Демид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягин Демид Григорьевич

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Место рождения

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)

Дата рождения

Вычислено 1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1661 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.

Отец: Лубягин Григорий Васильевич

Мать: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Смерть
Неизвестно
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