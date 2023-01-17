Лубягина Екатерина Григорьевна
Место рожденияд. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Дата рожденияВычислено 1687 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1687 ст.
Отец: Лубягин Григорий Васильевич
Мать: не указана
д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Огородников Ларион Петрович
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Дочь: Огородникова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Огородников Карп Петрович
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Огородникова Лисавия Петровна
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Огородников Устин Петрович
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Дочь: Огородникова Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно