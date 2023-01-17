Лубягина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)

Дата рождения

Вычислено 1687 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1661 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.

Отец: Лубягин Григорий Васильевич

Мать: не указана

д. Сергеевцы, д. Фёдора Носова (Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевский пятидесяток)
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.

Сын: Огородников Тит Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Огородников Ларион Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Дочь: Огородникова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Огородников Карп Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Огородникова Лисавия Петровна

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Огородников Устин Петрович

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Дочь: Огородникова Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Огородников Пётр Фёдорович

Шишонки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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